40 тыс. ввезенных в РФ по параллельному импорту авто подключили к "Эра-Глонасс"

Более 40 тыс. автомобилей, ввезенных в Россию по параллельному импорту с 1 октября 2022 года, подключены к системе "Эра-Глонасс". Об этом ТАСС рассказал генеральный директор АО "Глонасс" Алексей Райкевич.

"Более 40 тыс. автомобилей, ввезенных в Россию юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, подключено к госинформсистеме "Эра-Глонасс" с 1 октября 2022 года, с момента завершения временного порядка по регистрации импортируемых машин для данных категорий владельцев. Максимальный прирост зафиксирован в минувшем апреле - почти 14,5 тыс. автомобилей", - сказал Райкевич.

Он добавил, что за первую декаду мая более 5 тыс. транспортных средств были оснащены кнопкой SOS.

"Статистика подключения ввозимых автомобилей к "Эра-Глонасс" подтверждает факт отсутствия дефицита устройств вызова экстренных оперативных служб. Производители кнопок SOS при поддержке Минпромторга России перешли на санкционно стойкую компонентную базу, сформировали запасы, покрывающие спрос импортеров автомобилей", - отметил он.

В "Эра-Глонасс" зарегистрировано более 9,3 млн автомобилей. Почти 300 тыс. вызовов автомобилистов потребовали реагирования спасателей для оказания помощи пострадавшим в ДТП.