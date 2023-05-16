Tesla отключает радары на старых электромобилях Model S

Tesla поручила техническим специалистам убрать радар со старых электромобилей Model S, несмотря на добавление нового датчика в свои последние автомобили.

© PNZdrive

В 2021 году Tesla приняла неоднозначное решение прекратить продажу автомобилей с радарными датчиками и вместо этого внедрила Tesla Vision, систему, которая использует внешние камеры автомобиля. Теперь кажется, что Tesla удваивает свой отказ от радаров, выпуская новый сервисный бюллетень, который физически отключает радар от автомобилей, уже оснащенных датчиком, не снимая его.

Согласно новой директиве, опубликованной на Reddit, технические специалисты Tesla должны отключать радарные датчики в подходящее время, которое варьируется от планового обслуживания в сервисном центре до визитов на дом для решения, казалось бы, не связанных между собой проблем. Отключение радаров, в настоящее время ограничено автомобилями Model S 2021–2022 годов выпуска с программным обеспечением 2022.20.9 или более поздней версии. Сотрудники Tesla уточнили, что эта мера реализована в связи с избыточностью радаров после перехода на Tesla Vision.

Причина этого шага была объяснена тем, что датчик продолжает потреблять энергию, хотя набор технологий на основе камеры Tesla Vision заменил функциональность радара. Еще одна проблема, о которой сообщалось, может заключаться в возможности попадания воды на датчики. Специалисты Tesla сейчас отключают блоки и устанавливают заглушки на концах разъема — достаточно простая работа, но она исключает возможность использования этих автомобилей с радарными датчиками когда-либо снова.