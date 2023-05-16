Changan и Geely договорились о сотрудничестве для выхода на мировой рынок

Автопроизводители Changan и Geely будут сотрудничать для выхода на международный рынок. Дополнительно они планируют развивать технологию автономного управления.

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Крупные компании Changan и Geely решили объединиться после длительных разбирательств. Напомним, что автопроизводители долгое время отправляли в отношении друг друга иски с претензиями в плагиате. Сейчас они ведут партнерство сразу в нескольких областях. В первую очередь, планируется разрабатывать автомобили с гибридными и электрическими силовыми установками. Вторая масштабная цель - выход на мировой рынок.

Дополнительно компании работают над созданием системы автопилотирования. Пока нет сведений, как распределили обязанности и проекты. На первом этапе будут создавать аккумуляторные батареи нового типа, а также станции, которые позволят проводить быструю замену элементов. После этого производители будут работать совместно над системами активной безопасности.

Соглашение, которое оформлено между Changan и Geely, заключено на длительный срок. Поэтому в ближайшее время может не наблюдаться никаких изменений. Определенный список задач все еще не разглашен.

Основная цель партнерства компаний - выйти на новый уровень в области гибридных и электрических автомобилей. Дело в том, что их главный конкурент в лице BYD уже давно вырвался вперед. В 2022 году он сумел реализовать сразу 1 800 000 автомобилей на рынке.