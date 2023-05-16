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Кроссоверы Chery Tiggo 8 Pro отзывают из-за проблем с тормозами

Компания Chery инициировала отзывную кампанию в отношении кроссоверов Tiggo 8 Pro, выпущенных в период с 8 марта по 18 августа 2022 года. Всего к исправлению дефекта заявлено 16 640 машин.

Кроссоверы Chery Tiggo 8 Pro отзывают из-за проблем с тормозами
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Причиной отзыва является дефект программного обеспечения тормозного контроллера, который может "заглючить", если задействован режим автоматического переключения режима фар: педаль тормоза становится крайне тугой, что существенно увеличивает риски попадания в ДТП. Для устранения дефекта Chery обновит прошивку контроллера.

Chery Tiggo 8 Pro дебютировал весной 2022 года. Это модернизированная версия "восьмёрки" (второе поколение в Китае обозначается приставкой Plus). Кроссовер доступен с двигателями 1,6 и 2,0 литра мощностью 197 и 254 л.с. в паре с 7-ступенчатым "роботом" DCT, гибридной установкой Kunpeng DHT мощностью 326 л.с. Система полного привода доступна для версий с двухлитровым мотором.

В России Chery Tiggo 8 Pro у официальных дилеров пока так и не появился. Последней новинкой марки на отечественном рынке стал гибридный Tiggo 8 Pro e+.

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