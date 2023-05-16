У дилеров закончились Lada Largus

Новые универсалы Lada Largus закончились у дилеров АвтоВАЗа.

"По данным компании "Прагматика", у дилеров Lada автомобилей Largus сейчас нет в наличии. В частности, в наших дилерских центрах на Северо-Западе последние автомобили этой модели были проданы в апреле", - рассказали "Российской газете" в "Lada Прагматика".

Напомним, что АвтоВАЗ не производит Lada Largus. Возобновление выпуска модели должно состояться осенью этого года. Последний раз компания собирала Largus в июле 2022 года (было выпущено 1 800 автомобилей).

"Уровень локализации Largus ниже, степень риска, соответственно, как мы понимаем, выше, но при этом мы рассчитываем, что уже осенью сможем выйти на рестарт серийного производства, как раз на той же линии, где запустили серийное производство новой Lada Vesta", - отмечал ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Ранее АвтоВАЗ впервые вживую показал электрический Lada Largus. Модель под названием e-Largus, где приставка "е" указывает на "зеленую" силовую установку, дебютировала на дилерской конференции в Сочи. Первую партию выпустят осенью, а серийная сборка стартует в 2024 году.