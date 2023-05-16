АвтоВАЗ с начала года продал 100 тысяч Lada

Компания АвтоВАЗ объявила, что объем продаж Lada в 2023 году преодолел 100-тысячный рубеж - это на 8 тысяч автомобилей выше, чем планировалось реализовать на текущую дату. 100-тысячным автомобилем стал седан LAada Granta, проданный в Московской области.

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В пресс-релизе, который поступил в "Российскую газету", отмечается, что Granta остается самой продаваемой как среди Lada, так и в целом на российском рынке. На автомобили этого семейства приходится около 70% продаж Lada.

Ближайшей премьерой компании на рынке должна стать Lada Vesta NG. Продажи стартуют до конца этого месяца. Впрочем, пока АвтоВАЗ даже не объявлял цены на новинку. Предполагается, что модель предложат по цене от 1 280 000 рублей.