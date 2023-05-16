АвтоВАЗ поставил на паузу сборку Lada Granta с 16-клапанным мотором

Производство Lada Granta с 16-клапанным мотором приостановлено.

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АвтоВАЗ запустил продажи бюджетной модели с таким агрегатом только в конце апреля, оценив ее в 865 500 рублей. Теперь же инсайдерский паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» Вконтакте сообщает, что выпускать такую Granta в июне не планируется. Более того, «Гранты» уже сейчас сходят с конвейера тольяттинского завода только с восьмиклапанным агрегатом.

Инсайдеры ознакомились с производственным планом АвтоВАЗ на июнь. Granta с 16-клапанным мотором в нем не оказалось.

Внезапная пауза объясняется проблемами с поставками комплектующих для 106-сильного агрегата. По данным паблика, почти все поступающие на завод детали направляют на обеспечение производства флагмана — Lada Vesta NG, которому положен тот же двигатель. Продажи Vesta должны стартовать до конца мая.

Есть и другие пока нерешенные проблемы с «Грантой». Сообщается, что возобновление выпуска Granta Club и универсала Cross в «приключенческом» исполнении Quest также остается под вопросом, так как завод не наладил поставки нужных для этих версий парктроников. Club и Quest убрали из арсенала Granta в апреле и планировали вернуть летом.