АвтоВАЗ возобновил выпуск обновленной Lada Vesta после простоя

"АвтоВАЗ после простоя 15 мая возобновил выпуск автомобилей Vesta NG на первой линии главного конвейера, план на одну смену 280 машин, но его выполнить вряд ли получится, конвейер работает неритмично, с остановками, вероятно еще не подвезли определенные комплектующие", — пишут инсайдеры.