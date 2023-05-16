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АвтоВАЗ возобновил выпуск обновленной Lada Vesta после простоя

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ возобновил производство модели Lada Vesta NG, которое ненадолго останавливалось из-за нехватки некоторых комплектующих. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети "ВКонтакте".

"АвтоВАЗ после простоя 15 мая возобновил выпуск автомобилей Vesta NG на первой линии главного конвейера, план на одну смену 280 машин, но его выполнить вряд ли получится, конвейер работает неритмично, с остановками, вероятно еще не подвезли определенные комплектующие", — пишут инсайдеры.

Выпуск обновленных Lada Vesta начался 3 марта на заводе в Тольятти, куда производство этой модели перенесли из Ижевска.

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Рестайлинговая Vesta штатно оснащается двумя фронтальными подушками безопасности и системой ABS. На автомобиль установлены светодиодная оптика, обогрев ветрового стекла, зеркал и передних сидений, кондиционер, парктроник, мультимедийная система с управлением на руле и на 7-дюймовом сенсорном экране, а также 17-дюймовые легкосплавные диски.

Ранее сообщалось, что новая Lada Granta Sport получит двигатель объемом 1,6 литра мощностью около 120 л.с.

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