Haval объявил цену двух новых кроссоверов линейки Dragon

Объявлена стоимость новых гибридных кроссоверов Haval Xiaolong и Xiaolong Max для Китая.

© Motor.ru / Haval Xiaolong

Обе модели относятся к новейшей линейке Dragon (Xiaolong переводится как «Храбрый дракон»), и они уже подтверждены для рынка Казахстана — там они появятся в 2024 году. Пока же компания Haval раскрыла цены и комплектации версий для китайского рынка: «младший» Xiaolong оценен в 139,8-156,8 тысячи юаней (1,6-1,8 миллиона рублей), а «старший» Xiaolong Max — в 159,8-179,8 тысячи юаней (1,82-2,0 миллиона рублей).

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Обычный Xiaolong чуть крупнее знакомого россиянам Jolion, а Xiaolong Max — больше Haval F7. Оба кроссовера базируются на гибридной платформе Hi4, они полноприводные и имеют электромотор на задней оси, который развивает 204 лошадиные силы. Еще одна составляющая бензоэлектрической установки — «атмосферник» объемом 1,5 литра.

Motor.ru / Haval Xiaolong

Motor.ru / Haval Xiaolong

У «младшего» Xiaolong он развивает 101 лошадиную силу, а суммарная пиковая отдача ДВС и электромотора составляет 252 силы и 375 Нм крутящего момента. Для этой модели предусмотрены две батареи на выбор: литий-железо-фосфатная (LFP) емкостью 9,4 киловатт-часа, которой хватает на 52 километра пути, и никель-марганец-кобальтовая (NMC) на 19,3 киловатт-часа, дающая 110 километров хода на электротяге. Заявленный расход топлива составляет 5,3 литра на 100 километров.

Motor.ru / Haval Xiaolong Max

Motor.ru / Haval Xiaolong Max

«Старший» Xiaolong Max комплектуется той же установкой, только мощность ДВС составляет 116 сил, а суммарная отдача достигает 279 сил и 585 Нм момента. Более крупный кроссовер оснащается только батареей на 19,3 киловатт-часа и проезжает на чистом электричестве 105 километров.

Портал «Китайские автомобили» отмечает, что в ходе презентации больше внимания уделялось именно крупному Xiaolong Max, в то время как «младший» Xiaolong предназначается в первую очередь корпоративным клиентам.