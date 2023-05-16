Стартовало серийное производство "бюджетника" Chevrolet Onix на заводе в Казахстане

В Казахстане на заводе "СарыаркаАвтоПром" стартовало серийное производство седана Chevrolet Onix, который составит конкуренцию самому популярному "бюджетнику" в сегменте B - Chevrolet Cobalt.

© Российская Газета / Chevrolet Onix

Chevrolet Onix выпускается в двух версиях - с моторами 1,2 литра мощностью 90 л.с. и его турбированной версии с отдачей 132 л.с. Для двигателей предусмотрены 5-ступенчатая МКП и 6-диапазонный "автомат" соответственно.

В компании рассказали о преимуществах локализованного "Оникса": русифицированное меню мультимедиа, парковка с помощью ассистента на параллельных или перпендикулярных местах, электрический люк, большой багажник (467 л), пакет "тёплые опции", в который включены подогрев передних и задних сидений, обогрев заднего стекла.

Российская Газета / Chevrolet Onix

Цены и дата начала продаж пока не объявлены, но ориентироваться, вероятно, стоит на Chevrolet Cobalt, за который в Казахстане просят от 6 190 000 тенге (примерно 1,1 млн рублей).

Тем временем частные дилеры завозят в РФ седаны Chevrolet R3 Nexia сборки "СарыаркаАвтоПром".