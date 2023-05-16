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В продаже появились новенькие УАЗ «Патриот» со скрытым бронированием

В продаже появились бронированные внедорожники УАЗ «Патриот» 2022 года выпуска без пробега. Четыре машины предлагаются двумя разными продавцами на сайте «Авто.ру» в Нижнем Новгороде. Стоимость автомобилей варьируется от 6,25 до 6,5 миллиона рублей. За почти такую же цену можно приобрести новый Lexus RX, ввезенный по параллельному импорту.

В продаже появились УАЗ «Патриот» со скрытым бронированием
© Carakoom

Внедорожники «Патриот» получили капсульную бронезащиту. Она включает защиту периметра салона, крыши, пола, оконных стоек и подкапотного пространства. Применены утолщенная сталь и пуленепробиваемые стекла, включая 39-миллиметровое опускное бронированное стекло в перегородке за задними сиденьями.

Carakoom
Carakoom
Carakoom

По периметру дверных проемов расположены пулеуловители, перетянутые алькантарой, а опоры и дверные петли усилены. Дополнительно, автомобили оснащены противопожарной системой в моторном отсеке и переговорным устройством салон/улица.

В движение бронированный «Патриот» приводится стандартным 2,7-литровым агрегатом с мощностью 150 лошадиных сил, работающий совместно с механической коробкой передач и полным приводом.

Задние барабанные тормоза были заменены на дисковые, подвеска была доработана, а металлические усиленные вставки в колёсах позволяют продолжать движение даже на полностью спущенных шинах.

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