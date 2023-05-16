В продаже появились УАЗ «Патриот» со скрытым бронированием

В продаже появились новенькие УАЗ «Патриот» со скрытым бронированием
В продаже появились бронированные внедорожники УАЗ «Патриот» 2022 года выпуска без пробега. Четыре машины предлагаются двумя разными продавцами на сайте «Авто.ру» в Нижнем Новгороде. Стоимость автомобилей варьируется от 6,25 до 6,5 миллиона рублей. За почти такую же цену можно приобрести новый Lexus RX, ввезенный по параллельному импорту.
Внедорожники «Патриот» получили капсульную бронезащиту. Она включает защиту периметра салона, крыши, пола, оконных стоек и подкапотного пространства. Применены утолщенная сталь и пуленепробиваемые стекла, включая 39-миллиметровое опускное бронированное стекло в перегородке за задними сиденьями.
По периметру дверных проемов расположены пулеуловители, перетянутые алькантарой, а опоры и дверные петли усилены. Дополнительно, автомобили оснащены противопожарной системой в моторном отсеке и переговорным устройством салон/улица.
В движение бронированный «Патриот» приводится стандартным 2,7-литровым агрегатом с мощностью 150 лошадиных сил, работающий совместно с механической коробкой передач и полным приводом.
Задние барабанные тормоза были заменены на дисковые, подвеска была доработана, а металлические усиленные вставки в колёсах позволяют продолжать движение даже на полностью спущенных шинах.