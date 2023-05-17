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Toyota выпустит электрокроссовер совместно с Subaru

Компании Toyota и Subaru готовят новый электрокроссовер, который появится в 2025 году.

Toyota выпустит электрокроссовер совместно с Subaru
© Motor.ru / Toyota bZ4X

Как пишет агентство Kyodo со ссылкой на инсайдеров, японские фирмы намерены укрепить сотрудничество в области электромобилей. В ближайших планах — выпуск «батарейного» вседорожника для домашнего рынка Японии, однако впоследствии Toyota и Subaru могут заняться совместной разработкой еще одного электрокара для Северной Америки и других регионов.

Новый электромобиль построят на базе кроссоверов-близнецов, разработанных компаниями ранее в тесном сотрудничестве — Toyota bZ4X и Subaru Solterra. Ожидается, что запас хода у новинки будет больше, чем у «донорского» bZ4X, и превысит 560 километров. Кроме этого, обещана бóльшая вместимости багажного отделения.

Электрокар будут выпускать на заводе Subaru в префектуре Гумма к северо-западу от Токио.

В феврале новый глава Toyota Кодзи Сато пообещал ускорить разработку «зеленых» машин. К 2026 году, согласно плану, японский автогигант запустит 10 новых моделей и будет продавать по 1,5 миллиона машин в год, при этом предлагая большую линейку гибридов и машин на топливных элементах.

Претворению плана в жизнь поспособствует в том числе усиление связей с Subaru. Обе компании, как говорят источники, смогут расширить модельный ряд, снизив расходы. Сато решил воспользоваться производственными мощностями Subaru, в которой Toyota владеет 20-процентной долей, чтобы двигаться вровень с соперниками в США и Европе.

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