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Чиновники объявили тендер на содержание дорог без указания их расположения

В Азовском районе Ростовской области чиновники объявили тендер на содержание дорог за миллионы рублей, не указав, где они расположены. Внимание на ситуацию в регионе обратило издание «Подъем».

Чиновники объявили тендер на содержание дорог без указания их расположения
© Lenta.ru

Согласно данным из проекта закупки, начальная стоимость контракта составила 77,5 миллиона рублей. В результате один из подрядчиков пожаловался на чиновников в антимонопольную службу. В администрации Азовского района города изданию ответили, что в документации нет ошибок и работы по грейдированию, покосу обочин и патрульной уборке мусора будут проводиться на всех дорогах.

«Состоялись торги по определению подрядчика, результаты которых приостановлены по причине жалобы, поступившей в УФАС. Жалоба будет рассмотрена в установленном порядке. Ошибки нет. Речь идет о содержании всех муниципальных дорог. Косить будут там, где больше травы, чистить там, где больше мусора», — сообщил представитель администрации.

В марте стало известно о том, что глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев обратился к правительству России с просьбой разрешить перенаправить сотни миллиардов рублей, которые предназначались на строительство дорог, на ремонт федеральных трасс, разрушенных в зимний период. Работы по восстановлению трасс оценили в 200 миллиардов рублей.

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