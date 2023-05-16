Новый Hyundai Ioniq 5 N заметили на испытаниях на трассе Нюрбургринг

Совсем скоро ожидается запуск нового автомобиля Hyundai Ioniq 5 N. Как информирует издание SPEEDME.RU, эта машина должна станет первой полностью электрической моделью корейского автобренда и его спортивного подразделения.

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Британские источники сообщают, что презентация пройдет уже через несколько месяцев на Фестивале скорости в Гудвуде. Тем временем, специалисты компании продолжают трудоемкие испытания на трассе Нюрбургринг.