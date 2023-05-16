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Новый Hyundai Ioniq 5 N заметили на испытаниях на трассе Нюрбургринг

Совсем скоро ожидается запуск нового автомобиля Hyundai Ioniq 5 N. Как информирует издание SPEEDME.RU, эта машина должна станет первой полностью электрической моделью корейского автобренда и его спортивного подразделения.

Новый Hyundai Ioniq 5 N заметили на испытаниях на трассе Нюрбургринг
© Моя Москва.онлайн

Британские источники сообщают, что презентация пройдет уже через несколько месяцев на Фестивале скорости в Гудвуде. Тем временем, специалисты компании продолжают трудоемкие испытания на трассе Нюрбургринг.

На днях появились очередные шпионские фото. На этот раз фотошпионы смогли заснять один из поврежденных прототипов, который ожидал помощи от техников. У автомобиля немного открыт капот. Благодаря этому можно увидеть некоторые особенности подкапотного пространства.

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