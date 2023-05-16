Сотрудница ГИБДД ради выслуги оформляла и оплачивала липовые штрафы

В Амурской области сотрудница ГИБДД оформляла поддельные штрафы и самостоятельно оплачивала их, чтобы поднять свои показатели по службе, сообщает Telegram-канал Baza.

Инспектор ГИБДД Оксана Жеревчук из города Белогорска оформляла протоколы за нарушение ПДД на шестерых злостных лихачей, после чего самостоятельно оплачивала их штрафы. Коллеги Жеревчук обратили внимание на то, что ей почему-то попадались только шесть человек, причем некоторые получали штрафы каждый день, а один из лихачей во время своих нарушений находился в СИЗО.