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Сотрудница ГИБДД оплачивала липовые штрафы ради выслуги, ей грозит уголовное дело

В Амурской области сотрудница ГИБДД оформляла поддельные штрафы и самостоятельно оплачивала их, чтобы поднять свои показатели по службе, сообщает Telegram-канал Baza.

Сотрудница ГИБДД ради выслуги оформляла и оплачивала липовые штрафы
© Газета.Ru

Инспектор ГИБДД Оксана Жеревчук из города Белогорска оформляла протоколы за нарушение ПДД на шестерых злостных лихачей, после чего самостоятельно оплачивала их штрафы. Коллеги Жеревчук обратили внимание на то, что ей почему-то попадались только шесть человек, причем некоторые получали штрафы каждый день, а один из лихачей во время своих нарушений находился в СИЗО.

При проверке выяснилось, что водители не подписывали оформленные на них протоколы, за них это делал кто-то другой. Инспектор переводила деньги за штрафы со своей личной карты и суммарно потратила 15,5 тыс. рублей. Теперь ей грозит уголовное дело по статьям о злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге, говорится в сообщении.

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