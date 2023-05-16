Renault впервые показала фото кроссовера, названного в честь истребителя

Компания Renault сообщила название нового кросс-купе - Rafale. Модель назвали в честь самолёта, который выпускался компанией после приобретения Луи Рено французского производителя Caudron в 1933 году.

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"Это очень значимое имя, которое опирается на нашу историю и прекрасно отражает позиционирование нашего будущего элитного внедорожника-купе", - прокомментировала Сильвия, менеджер по стратегии нейминга моделей Renault Global.

Ранее предполагалось, что новое кросс-купе Renault получит имя Avantime, модель уже проходит дорожные испытания.

Вместе с оглашением названия новой модели в Renault показали её профиль. Судя по тизеру, новинка получит конфигурацию оптики, как у концептуального Scenic Vision - с узкой секцией вверху и вертикальными блоками в бампере.