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Renault назвала кроссовер в честь истребителя и впервые показала на фото

Компания Renault сообщила название нового кросс-купе - Rafale. Модель назвали в честь самолёта, который выпускался компанией после приобретения Луи Рено французского производителя Caudron в 1933 году.

Renault впервые показала фото кроссовера, названного в честь истребителя
© Российская Газета / Пресс-служба Renault

"Это очень значимое имя, которое опирается на нашу историю и прекрасно отражает позиционирование нашего будущего элитного внедорожника-купе", - прокомментировала Сильвия, менеджер по стратегии нейминга моделей Renault Global.

Ранее предполагалось, что новое кросс-купе Renault получит имя Avantime, модель уже проходит дорожные испытания.

Вместе с оглашением названия новой модели в Renault показали её профиль. Судя по тизеру, новинка получит конфигурацию оптики, как у концептуального Scenic Vision - с узкой секцией вверху и вертикальными блоками в бампере.

Больше никаких официальных подробностей о Renault Rafale, включая дату премьеры, компания не озвучила. Очевидно, что кросс-купе базируется на платформе CMF-D и получит гибридную силовую установку E-Tech, как, например, новый Renault Espace.

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