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В Казахстане начали производство седана Chevrolet Onix

Компания Allur из Казахстана начала производство седана Chevrolet Onix на заводе «СарыаркаАвтоПром». Об этом пишет Auto.ru.

В Казахстане начали производство седана Chevrolet Onix
© Wikimedia.org

Автомобиль оснащен двумя типами двигателей и его цены будут объявлены на официальной презентации 21 мая. Новый Onix будет стоить дороже местного Chevrolet Cobalt и будет сопоставим по стоимости с кроссовером Tracker.

Седан имеет длину 4474 мм и колесную базу 2,6 метра, а объем багажника составляет 467 литров. Для рынка Казахстана автомобиль будет комплектоваться атмосферным и турбированным двигателями одного объема 1,2 литра.

Самая мощная версия Onix разгоняется до 100 км/ч за 10,6 секунды, а расход топлива в смешанном цикле составляет от 5,9 литра на 100 километров пробега. Среди доступного оснащения упоминаются подогревы всех сидений, электролюк, медиасистема с русифицированным интерфейсом и полуавтоматическая система парковки.

Компания Allur ранее называлась возможным покупателем завода Hyundai в Санкт-Петербурге, но пока не комментировала эту информацию.

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