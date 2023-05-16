Teboil планирует расширить сеть АЗС по всей территории России

До конца 2025 года компания ООО «Тебойл Рус» планирует открыть более 450 АЗС в различных регионах страны за счёт расширения собственной и партнерской розничной сети в России. При этом вне зависимости от модели оперирования каждая АЗС компании работает по высоким международным стандартам качества.

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Автозаправочные комплексы открываются на месте уже известных АЗС, ранее работающих под брендом англо-голландского концерна.

На автозаправочных комплексах Тебойл представлена широкая топливная линейка, можно приобрести дизельное топливо или автомобильный бензин марок АИ-92, АИ-95, а также фирменное топливо Teboil 95+ и Teboil 100+.