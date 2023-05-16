Teboil планирует расширить сеть АЗС по всей территории России
До конца 2025 года компания ООО «Тебойл Рус» планирует открыть более 450 АЗС в различных регионах страны за счёт расширения собственной и партнерской розничной сети в России. При этом вне зависимости от модели оперирования каждая АЗС компании работает по высоким международным стандартам качества.
Автозаправочные комплексы открываются на месте уже известных АЗС, ранее работающих под брендом англо-голландского концерна.
На автозаправочных комплексах Тебойл представлена широкая топливная линейка, можно приобрести дизельное топливо или автомобильный бензин марок АИ-92, АИ-95, а также фирменное топливо Teboil 95+ и Teboil 100+.
Развитие и эксплуатация сети автозаправочных станций Teboil на российском рынке началось во второй половине 2022 года. На текущий момент сеть АЗС Teboil состоит из более чем 300 автозаправочных станций, на которых клиенты гарантированно получают высокий уровень сервиса, качественное топливо и удобную программу лояльности.