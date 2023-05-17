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Компания Cupra тестирует обновленный кроссовер Cupra Born в заснеженных Альпах

Cupra запустила Born в мае 2021 года. При этом компания уже работает над обновлением модели с сентября прошлого года. Сегодня фотошпионы поделились новыми фотографиями Born в Альпах.

В Альпах тестируют обновленный кроссовер Cupra Born
© PNZdrive

Этот прототип является тем же прототипом, который видели в прошлом году. Количество камуфляжа не изменилось за последние несколько месяцев. Передняя часть находится в центре внимания редизайна, поскольку камуфляжная пленка покрывает всю панель, включая фары и передние крылья. Изменения не будут радикальными. Они включают в себя новый закрытый дизайн решетки радиатора, пересмотренные светодиодные фонари и слегка измененный передний бампер.

В задней части мало что происходит. Задняя панель почти полностью открыта, за исключением центральной области крышки багажника, где находится логотип Cupra. Камуфляж не маскирует фактическое изменение дизайна, но скрывает эмблему. Другие переделки по сравнению с существующей Cupra включают в себя иные колеса.

Отметим, что Born — это более спортивная версия Volkswagen ID.3. Фактически, с этим прототипом испанский автопроизводитель может тестировать двухмоторную трансмиссию для горячего электрического хэтчбека. Хотя Cupra не подтвердила, что работает над полноприводной версией, известно, что Volkswagen работает над ID.3, оснащенным двумя электродвигателями.

В недавнем отчете указано, что к концу десятилетия SEAT может превратиться в компанию по производству городских транспортных средств. Cupra должна продолжать выпуск электромобилей, уделяя особое внимание производительности и стилю.

PNZdrive
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