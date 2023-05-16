Рабочие завода Fiat протестуют из-за грязных туалетов и холодных цехов

Рабочие итальянского автозавода Fiat жалуются на антисанитарию и холод.

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Сотрудники завода в Помильяно недалеко от Неаполя организовали протест из-за условий труда — в частности, они рассказали о грязных туалетах на предприятии, недостаточном отоплении и нехватке спецодежды. На третий день протестов они приостановили сборку моделей Fiat Panda и Alfa Romeo Tonale, однако эта мера не возымела должного эффекта: концерн Stellantis, которому принадлежит завод, отвергает обвинения в несоблюдении условий труда.

«Завод грязный, туалеты воняют, а рабочие комбинезоны отсутствуют — некоторым сотрудникам приходится месяцами ждать замены старой и изношенной спецодежды», — цитирует Automotive News главу подразделения профсоюза Fiom.

В Stellantis ответили на претензии рабочих, что концерн «всегда действует в рамках трудовых договоров, с уважением относится к своим сотрудникам, а также учитывает конкурентную среду автомобильной промышленности».

Штат завода Stellantis в Полмильано насчитывает около 4,5 тысячи человек. Там производится популярная модель Fiat Panda, а с 2021 года и кроссовер Alfa Romeo Tonale.

Стоит отметить, что концерн Stellantis придерживается курса на сокращение расходов и экономит в том числе и на комфорте работников заводов. Так, например, в 2021 году компания сократила количество туалетов и увеличила интервалы уборки санузлов на предприятиях в Италии, в частности, на заводе Mirafiori в Турине, где выпускают Fiat 500. Еще тогда профсоюз рабочих выразил серьезную обеспокоенность по поводу подобных мер.