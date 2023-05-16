$79.10+1.9086.09+1.84

Рабочие завода Fiat протестуют из-за грязных туалетов и холодных цехов

Рабочие итальянского автозавода Fiat жалуются на антисанитарию и холод.

Рабочие завода Fiat протестуют из-за грязных туалетов и холодных цехов
© Motor.ru / © Stellantis

Сотрудники завода в Помильяно недалеко от Неаполя организовали протест из-за условий труда — в частности, они рассказали о грязных туалетах на предприятии, недостаточном отоплении и нехватке спецодежды. На третий день протестов они приостановили сборку моделей Fiat Panda и Alfa Romeo Tonale, однако эта мера не возымела должного эффекта: концерн Stellantis, которому принадлежит завод, отвергает обвинения в несоблюдении условий труда.

«Завод грязный, туалеты воняют, а рабочие комбинезоны отсутствуют — некоторым сотрудникам приходится месяцами ждать замены старой и изношенной спецодежды», — цитирует Automotive News главу подразделения профсоюза Fiom.

В Stellantis ответили на претензии рабочих, что концерн «всегда действует в рамках трудовых договоров, с уважением относится к своим сотрудникам, а также учитывает конкурентную среду автомобильной промышленности».

Штат завода Stellantis в Полмильано насчитывает около 4,5 тысячи человек. Там производится популярная модель Fiat Panda, а с 2021 года и кроссовер Alfa Romeo Tonale.

Стоит отметить, что концерн Stellantis придерживается курса на сокращение расходов и экономит в том числе и на комфорте работников заводов. Так, например, в 2021 году компания сократила количество туалетов и увеличила интервалы уборки санузлов на предприятиях в Италии, в частности, на заводе Mirafiori в Турине, где выпускают Fiat 500. Еще тогда профсоюз рабочих выразил серьезную обеспокоенность по поводу подобных мер.

Впрочем, экономия уже приносит результаты: по итогам 2022 финансового года чистая прибыль Stellantis выросла более чем на четверть и достигла рекордного показателя в в 16,78 миллиарда евро против 13,35 миллиарда евро годом ранее (+26 процентов). Операционная прибыль увеличилась на 29 процентов, до 23,32 миллиарда евро, а выручка составила 179,59 миллиарда евро, что на 18 процентов больше, чем в 2021 году.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий