Названа сумма сделки по покупке российского завода VW

Российским властям удалось согласовать сделку по продаже активов российского завода Volkswagen компании «Авилон». Сумма сделки составит до €125 млн, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что дилерский холдинг получил разрешение на покупку 100% долей российского представительства VW (ООО «Фольксваген Груп Рус»), а также полностью подконтрольных ему ООО «Фольксваген Компоненты и Сервисы», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс» и ООО «Скания Страхование».

Теперь «Авилон» будет владельцем завода в Калуге, который ранее производил Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

По словам собеседника агентства, сделку согласовали 17 апреля. Так, на тот момент ее стоимость составляла порядка 11,3 млрд рублей. По текущему курсу она составляет более 10,5 млрд рублей.