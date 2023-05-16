Названа сумма сделки по покупке российского завода VW
Российским властям удалось согласовать сделку по продаже активов российского завода Volkswagen компании «Авилон». Сумма сделки составит до €125 млн, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что дилерский холдинг получил разрешение на покупку 100% долей российского представительства VW (ООО «Фольксваген Груп Рус»), а также полностью подконтрольных ему ООО «Фольксваген Компоненты и Сервисы», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс» и ООО «Скания Страхование».
Теперь «Авилон» будет владельцем завода в Калуге, который ранее производил Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.
По словам собеседника агентства, сделку согласовали 17 апреля. Так, на тот момент ее стоимость составляла порядка 11,3 млрд рублей. По текущему курсу она составляет более 10,5 млрд рублей.
Ранее руководитель фирмы ДЭКС Андрей Лемигов заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что владельцы автомобилей редких марок могут столкнуться с дефицитом автозапчастей. Вместе с тем, как указал он, запчасти для большинства иномарок представлены на рынке в нужном количестве и ассортименте.