Прежний Geely Coolray получил порцию обновок и стал мощнее

Китайскому паркетнику слегка подправили внешность, интерьер же освежили за счет другой обивки. На домашний рынок такой кросс выйдет в ближайшее время.

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Компактный кроссовер Geely дебютировал в 2018 году, в Китае он носит имя Binyue, в других же странах, включая Россию, модель зовется Coolray. В 2021-м паркетник пережил на родине рестайлинг, а год спустя предназначенную для Поднебесной «пятидверку» еще раз обновили, но гораздо масштабнее: такому Binyue присвоили приставку Cool. При этом прежний кроссовер – образца 2021 года – в КНР до сих пор в строю, и в отставку он не собирается: эту версию только что освежили. Сама Geely пока распространила единственное изображение доработанного «просто» Binyue (заглавная картинка), но машины уже отгрузили дилерам, так что местные профильные медиа отщелкали их со всех сторон – среди таковых оказалось и издание Autohome.

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Кроссу досталась новая радиаторная решетка – у нее вертикальные клинья вместо ячеек, плюс исчез дополнительный «обод». Как и прежде, на бамперах могут быть красные декоративные вставки, оставили и черные колеса с красными же тормозными суппортами. В салоне поменяли цвета материалов отделки, кроме того, у кресел появилась новая обивка.

Главная же обновка – под капотом. Так, «просто» Binyue 2023 модельного года получил бензиновую «турбочетверку» 1.5 от Binyue Cool, она выдает 181 л.с. и 290 Нм, мотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Дореформенный паркетник оснащается турбомотором 1.4 (141 л.с., 235 Нм), который работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или 6DCT. Прежнему кроссу ранее также была положена «турботройка» 1.5 (177 л.с., 255 Нм), но ее давно убрали. Привод в любом случае только передний.

Официальная премьера посвежевшего Geely Binyue намечена на 18 мая, тогда же, вероятно, объявят цены. Дореформенный кросс с 1.4T сегодня стоит от 10 900 долларов, за паркетник Geely Binyue Cool просят минимум 14 300 долларов.