В Петербурге задержали подозреваемых в сбыте около 3 тыс. поддельных полисов ОСАГО

В Петербурге задержали семь подозреваемых в сбыте поддельных полисов ОСАГО, сообщает «МВД Медиа». В ходе обысков оперативники обнаружили базу данных, содержащую сведения об изготовлении и сбыте около 3 тыс. поддельных страховых полисов.

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Установлено, что злоумышленники устраивали рассылку в мессенджере, где представлялись агентами известных компаний и предлагали оформить ОСАГО по цене на 15-20% ниже рыночной. Аферисты запрашивали данные клиентов, после чего присылали ссылку на фишинговый сайт. При переходе по ссылке автовладелец скачивал вредоносное программное обеспечение.

Аферисты направляли заказчикам липовые страховые полисы. Чтобы скрыть подделку, в момент проверки подлинности на сайте страховой компании вредоносное ПО перенаправляло клиента на сайт мошенников.