Lamborghini выпустила специальный Urus для владельцев Aventador

Команда Lamborghini по персонализации Ad Personam разработала 40 кроссоверов Urus на заказ в двухцветной цветовой гамме с карбоновыми вставками. Гиперкар Essenza SCV12 стоимостью 2,5 млн долларов является самым экстремальным автомобилем, выпущенным Lamborghini за последнее время. Но он получил двухместный салон и компоновку статус только для трека.

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Поэтому команда Lambo Ad Personam по персонализации придумала спецверсию более практичного Urus Performante, чтобы напомнить владельцам их 819-сильного мотовездехода в перерывах между горячими кругами. Созданный ограниченным тиражом Lamborghini Urus Performante «Essenza SCV12», вдохновленный гиперкаром кроссовер выпущен ограниченным тиражом в 40 экземпляров и доступен только для 40 владельцев настоящего Essenza SCV12. В комплектацию не входит двигатель V12, несмотря на то, что следует из названия.

Карбоновые детали контрастируют с краской верхней части кузова, соответствующей окраске каждого гиперкара, а разделение между светлым и темным дополнительно подчеркивается черной отделкой нижней части всех четырех дверей, передние части которых украшены цифрами. Завершает связь между автомобилями контрастная цветная линия, идущая по крыше кроссовера.

Однако под кожей это именно то, что представляет собой этот автомобиль. Он получает тот же 656-сильный твин-турбо 4,0-литровый V8 и разгоняется до 100 км/ч за те же 3,3 сек. Хотя он никогда не сможет поспевать за настоящим SCV12, Performante также не ленится на поворотах: на данный момент это самый быстрый внедорожник в Пайкс-Пик, опередив предыдущего рекордсмена на 17 сек.