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Россиянка отсудила у паркинга почти миллион рублей за затопленный Nissan Qashqai

Жительница Санкт-Петербурга отсудила у управляющий компании 879 000 рублей за подтопление паркинга.

Россиянка отсудила у паркинга почти миллион рублей за затопленный Nissan Qashqai
© Motor.ru

В телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города сообщили о деле, в ходе которого местная автовладелица взыскала с руководства жилого комплекса «Новая Высота» значительную компенсацию за повреждения своего Nissan Qashqai. Женщина сообщила, что за сутки, которые кроссовер провёл на крытом паркинге, транспортное средство получило механические повреждения в результате залива водой.

По ходу рассмотрения дела стало известно, что количество осадков в указанные даты превысило расчётные значения. При этом канализация работала исправно. Причиной затопления кроссовера стали запорные клапаны, которые управляющая компания не установила на внутридомовых выпусках. Отсутствие системы привело к подтоплению паркинга.

Суд постановил взыскать с управляющей компании средства для покрытия ущерба, расходы на проведение оценки повреждений, а также оплату пошлины и услуг представителя. Общая сумма компенсации составила 878 900 рублей.

В начале мая суд Санкт-Петербурга присудил владельцу Lexus ES350 почти 20 миллионов рублей за протекающую крышу. Мужчина судился с российским представительством Toyota.

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