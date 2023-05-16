Подведены итоги первого года работы завода «Москвич»

Редакция «Вечерней Москвы» побеседовала с директором «Москвича» Дмитрием Прониным о результатах работы завода за прошедший год. Он заявил, что на Московском автомобильном заводе в рекордные сроки запустили производство автомобилей методом крупноузловой сборки.

В итоге уже в ноябре предприятие объявило официальный старт производства городского кроссовера «Москвич 3», а позднее началась сборка электромобиля «Москвич 3е, отметил собеседник.

Пронин подчеркнул, что спрос на автомобили московского завода является очень высоким. К настоящему моменту, как уточнил он, уже собрали более 7 тыс. машин, а продажи растут каждый месяц. В марте 2023 года реализовали свыше 500 экземпляров, в апреле — 969 штук.

Ранее сообщалось, что в России большую часть «Москвичей» приобрели физические лица - всего 513 автомобилей. Корпоративные клиенты, малые и средние парки купили 456 автомобилей.