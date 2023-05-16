В России продают обновленные кроссоверы Lexus UX по цене от 5 млн рублей

Сразу несколько российских дилеров выставили на продажу обновленные кроссоверы Lexus UX, выпущенные в 2023 году. Так, машины можно приобрести в автосалонах Приморского края и Новосибирской области.

Во Владивостоке кроссовер Lexus UX предлагается по цене 5,1 млн рублей, а в Новосибирске аналогичная машина стоит уже 8,7 млн рублей. Длина Lexus UX составляет 4495 мм, ширина — 1840 мм, высота — 1540 мм, колесная база — 2640 мм, клиренс — 185 мм. Под капотом установлен двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 171 лошадиная сила, который работает вместе с вариатором и передним приводом. В салоне установлена мультимедийная система с сенсорным экраном.