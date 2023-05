В Великобритании запустили первый беспилотный автобусный маршрут

Маршрут является часть проекта CAVForth, испытания будут длиться до 2025 года. Автономные транспортные средства работают с использованием ряда датчиков и искусственного интеллекта. Партнерами проекта наряду с Stagecoach являются Fusion Processing, Transport Scotland, Bristol Robotics Lab, Alexander Dennis, the University of the West of England and Edinburgh Napier University.