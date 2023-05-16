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В Великобритании запустили первый беспилотный автобусный маршрут

В Великобритании по маршруту между Эдинбургом и Файфом начали курсировать беспилотные автобусы Alexander Dennis Enviro200AV, которые смогут перевозить до 10 000 пассажиров каждую неделю. Об этом со ссылкой на компанию общественного транспорта Stagecoach пишет CNBC.

В Великобритании запустили первый беспилотный автобусный маршрут
© globallookpress.com

Стандартный билет на маршрут, который пересекает знаменитый мост Форт-Роуд, для одного взрослого стоит 7,20 фунтов стерлингов или примерно 9 долларов. Скорость автобусов составит до 80 км/ч.

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Несмотря на заявленную беспилотную технологию, на борту автобусов будут находиться два сотрудника транспортной компании. Один из них - водитель, который будет следить за работой беспилотной системы и сможет вмешаться в случае угрозы безопасности, второй - «капитан», который будет проверять билеты и отвечать на вопросы пассажиров.

Маршрут AB1 будут обслуживать пять автономных автобусов, вмещающих до 80 пассажиров. В Stagecoach считают их запуск на линию - «важной вехой для автономных технологий».

Маршрут является часть проекта CAVForth, испытания будут длиться до 2025 года. Автономные транспортные средства работают с использованием ряда датчиков и искусственного интеллекта. Партнерами проекта наряду с Stagecoach являются Fusion Processing, Transport Scotland, Bristol Robotics Lab, Alexander Dennis, the University of the West of England and Edinburgh Napier University.

«Мы считаем, что автоматизированные системы вождения, подобные той, которую мы испытываем в CAVForth, еще больше повысят безопасность за счет сокращения времени реагирования», - заявил президент и управляющий директор компании-производителя автобусов Alexander Dennis Пол Дэвис.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявил, что Вашингтон проводит эксперименты с беспилотными аппаратами под водой, на воде и в воздухе. По словам Милли, в будущем США собираются развивать и технологию наземных беспилотников, в том числе беспилотные танки.

Он также считает, что потенциально Вашингтон может взять на вооружение искусственный интеллект и квантовые вычисления.

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