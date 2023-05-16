Владельцы судятся с Tesla из-за беспроводных обновлений ПО

Владельцы электромобилей Tesla Model S и X утверждают, что дальность хода машин значительно снизилась из-за автоматических обновлений по беспроводной сети. Об этом сообщает carscoops.com.

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Отмечается, что пятницу, 12 мая, группа владельцев автомобилей Model S и X подала коллективный иск против Tesla в американском штате Калифорния. Автовладельцы утверждают, что беспроводные обновления программного обеспечения уменьшили радиус действия их автомобилей на 20%. Также появилась информация, что некоторые собственники вынуждены полностью заменять свои батареи, что может стоить до $15 тыс.

В иске утверждается, что автомобили Tesla являются «защищенными компьютерами», поэтому обновления нарушают права потребителей. Адвокаты, представляющие автовладельцев, говорят, что когда другие автопроизводители обновляют свои автомобили, они обычно уведомляют об этом потребителей.