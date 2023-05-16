Владельцы судятся с Tesla из-за беспроводных обновлений ПО

Владельцы Tesla подали в суд за предполагаемое сокращение запаса хода электрокаров
Владельцы электромобилей Tesla Model S и X утверждают, что дальность хода машин значительно снизилась из-за автоматических обновлений по беспроводной сети. Об этом сообщает carscoops.com.
Отмечается, что пятницу, 12 мая, группа владельцев автомобилей Model S и X подала коллективный иск против Tesla в американском штате Калифорния. Автовладельцы утверждают, что беспроводные обновления программного обеспечения уменьшили радиус действия их автомобилей на 20%. Также появилась информация, что некоторые собственники вынуждены полностью заменять свои батареи, что может стоить до $15 тыс.
В иске утверждается, что автомобили Tesla являются «защищенными компьютерами», поэтому обновления нарушают права потребителей. Адвокаты, представляющие автовладельцев, говорят, что когда другие автопроизводители обновляют свои автомобили, они обычно уведомляют об этом потребителей.
Ранее сообщалось, что Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало предварительное расследование в отношении компании Tesla после двух сообщений об отделении на ходу рулевого колеса автомобилей Tesla.