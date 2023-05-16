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Перечислены проблемы, с которыми столкнулись в Сан-Франциско из-за беспилотных такси

Появление беспилотного транспорта обернулось проблемой как для властей Сан-Франциско, так и для жителей города, несмотря на позитивные прогнозы экспертов. Об этом сообщает NBC News.

Перечислены проблемы, с которыми столкнулись в Сан-Франциско из-за беспилотных такси
© globallookpress.com

Отмечается, что компании Cruise (принадлежит GM) и Waymo (Google), которым ранее дали разрешения на эксплуатацию беспилотных такси в городе, сегодня ответственны в среднем за три вызова службы «911» ежедневно.

Для местных пожарных и других экстренных служб это стало настоящей проблемой. Уточняется, что беспилотники могут остановиться, увидев маячки экстренных служб. Это приводит к образованию пробок.

Специалисты пожарного ведомства жалуются на то, что как минимум один инцидент в день происходит с участием беспилотников. Кроме того, беспилотные автомобили проезжают по пожарных рукавам, когда огнеборцы работают на горящих объектах.

Случалось, что пожарные разбивали стекла роботизированных такси для того, чтобы их остановить.

Службы считают, что полноценно использовать технологию пока не представляется возможным, так как она попросту не готова к работе.

Waymo планирует нарастить количество машин компании на улицах города в 10 раз уже предстоящим летом. Это может привести к серьезным проблемам, утверждают эксперты. Так, в транспортной системе могут возникнуть перебои в работе. Кроме того, время, за которые экстренные службы добираются к местам вызовов, вероятно, увеличится.

Беспилотное такси Cruise работает в Сан-Франциско с февраля 2022 года.

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