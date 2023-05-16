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Биржевая цена бензина Аи-95 обновила рекорд роста 2021 года

Бензин Аи-95 подорожал сегодня по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Рост составил 1,72% - до 60 608 рублей за тонну.

Биржевая цена Аи-95 обновила рекорд 2021 года
© Кирилл Каллиников / РИА Новости

Предыдущий антирекорд был 27 сентября 2021 года - тогда подорожание было до 60 570 рублей, пишет РИА Новости.

Бензин марки Аи-92 повысился в цене на 1,91% и стал стоить 52 282 рублей. Летнее дизельное топливо стало стоить дороже на 0,45% - 50 533 рубля за тонну.

Сжиженные углеводородные газы поднялись в цене на 8,47%, за них дают 28 868 рублей. А вот мазут стал дешевле на 0,67%, до 13 690 рублей.

Стоимость авиакеросина не изменилась и составила 64 720 рублей.

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