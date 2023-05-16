Porsche решила увеличить запас хода своих электромобилей

Немецкий автопроизводитель Porsche планирует увеличить запас хода своих автомобилей до 1300 км с помощью изменения химического состава анодов у традиционных аккумуляторов с жидким электролитом. Об этом сообщает Carscoops со ссылкой на свои источники в компании.

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Отмечается, что компания планирует заменить графит на кремний в составе анодов тяговых аккумуляторов, что должно увеличить эффективность хранения энергии до десяти раз. Кроме того, такая замена позволит восполнять заряд с 5% до 80% быстрее, чем за 15 минут.

Однако у таких анодов есть крупный минус – повышенная способность к расширению при абсорбции лития, которая приводит к уменьшению ресурса батарей. В данный момент инженеры Porsche пытаются обойти этот недостаток с помощью ограничения доли кремния. На фоне этого Porsche также пытается увеличить содержание никеля в катодах – это позволит увеличить скорость зарядки, а также выходную мощность.

С помощью этих методов специалисты Porsche планируют увеличить запас хода своих электромобилей до 1300 км уже в ближайшее время. Запланированный переход на твердотельные аккумуляторы позволит дополнительно повысить запас хода электромобилей ещё на 30% или 50%. Кроме того, компания планирует увеличить мощность своих зарядных станции до 500 кВт, однако это потребует добавить в конструкцию систему жидкостного охлаждения.