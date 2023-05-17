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Экс-глава Audi признал вину в дизельном скандале

Бывший руководитель компании Audi признал вину по делу дизельгейта.

Экс-глава Audi признал вину в дизельном скандале
© Motor.ru / Audi

Руперт Штадлер подтвердил причастность к мошенничеству с выбросами дизельных двигателей, а поэтому может рассчитывать на условный срок, пишет немецкая газета Focus. Экс-глава Audi добавил, что был в курсе махинаций и мог вмешаться, но не сделал этого и теперь очень жалеет об упущенной возможности. При этом на своей невиновности Штадлер настаивал годами — с момента своего ареста в 2018 году.

Руперт Штадлер стал первым членом правления Volkswagen Group, признавшимся в суде в причастности к дизельному скандалу. До этого суд пообещал ему условный срок вместо реального, если он даст признание и выплатит штраф в размере 1,1 миллиона евро (более 96 миллионов рублей). Предложение суда уже одобрила прокуратура, и дело оставалось за признанием бывшего топ-менеджера.

Штадлер, работающий в Volkswagen с 1994 года, ранее настаивал на своей невиновности — вплоть до нынешней весны, когда появилась возможность добиться условного срока благодаря признанию. По мнению прокуратуры, он должен был признать вину не позднее июля 2016 года, однако он продолжал работать и продавать автомобили вплоть до своего ареста в 2018 году.

Дизельгейт, или дизельный скандал, разгорелся в 2015 году. Оказалось, что Volkswagen использовал обманное ПО на своих автомобилях с целью занизить показания вредных выбросов на тестах. Когда схема вскрылась, концерну пришлось отзывать порядка 11 миллионов Volkswagen, Porsche, Audi и Seat с двигателями на «тяжелом» топливе. В 2020 году автогигант оценил убытки от скандала в 35 миллиардов евро.

Сейчас Volkswagen встал на путь электрификации: от выпуска машин с ДВС в Европе он планирует отказаться уже к 2033-2035 годам. На рынках США и Китая срок наступит несколько позднее. При этом Volkswagen выступил против строгих эконорм, продвигаемых в США. Согласно им, к концу десятилетия 60 процентов всех новых машин должны быть полностью электрическими.

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