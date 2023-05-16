BMW X3 Plug-In Hybrid нового поколения замечен на улицах Мюнхена

Одним из самых важных грядущих автомобилей BMW является X3 нового поколения по нескольким причинам. Первая заключается в том, что X3 является одним из самых продаваемых автомобилей BMW. Другая причина в том, что X3 следующего поколения будет выпускаться в двух вариантах: с двигателем внутреннего сгорания и электрическим. Автомобиль, который показан в новом видео, оснащен ДВС, это означает, что он основан на последнем поколении гибкой архитектуры CLAR.

В новом шпионском видеоролике заснят сильно закамуфлированный BMW X3, который едет по Мюнхену. Ролик короткий, но можно рассмотреть автомобиль спереди, сбоку и сзади.

rubmw.ru

Спереди можно увидеть новые фары и решетку радиатора. Фары похожи на такие же, как у грядущей 5 серии, судя по официальным тизерам. Решетка радиатора выглядит традиционно, с небольшими размерами.

В целом, форма нового BMW X3 тоже кажется вполне привычная. Некоторые покупатели могут разочароваться из-за отсутствия кардинального рестайлинга, поскольку ожидали увидеть что-то новое и смелое. Но, без сомнений, большинство оценят знакомый, но обновленный дизайн Х3.

О том, что это модель является подключаемым гибридом (PHEV), можно догадаться по отсутствующим выхлопным патрубкам, так же, как у всех предстоящих гибридов.