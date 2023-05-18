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АвтоВАЗ возобновляет сборку "богатых" версий Lada Vesta NG

АвтоВАЗ постепенно возвращает более богатые комплектации для автомобилей Lada Vesta NG, сообщает паблик Avtograd news.

АвтоВАЗ возобновляет сборку "богатых" версий Lada Vesta NG
© Российская Газета

Накануне была собрана партия автомобилей более 10 штук с цифровой приборкой и вертикальным планшетом мультимедийной системы с 16-клапанным двигателем 21129. Эти машины предназначены для реализации через дилерские центры. Также ранее выпущенные автомобили с ММС Enjoy перепрошили - система начала работать корректно, до этого функционировало только радио.

Уже известно, что модель будет представлена в четырех комплектациях: Comfort, Life, Enjoy и Techno.

Если говорить о топовой версии, то в Techno есть вертикальный планшет мультимедиа EnjoY Vision Pro 10.4, цифровая комбинация приборов 10.25 со встроенным навигатором, панель приборов двухцветная чёрный/бежевый, обивка сидений комбинированная ткань/экокожа двухцветная чёрный/бежевый, боковые подушки безопасности, зональная подсветка салона, 8 динамиков.

Старт продаж новой Lada Vesta назначен на конец мая. В то же время АвтоВАЗ пока не рассекретил цены на модель.

Ранее эксперты рассказали "РГ", что самая ходовая Lada Vesta NG обойдется в 1,5 млн рублей.

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