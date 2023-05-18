АвтоВАЗ возобновляет сборку "богатых" версий Lada Vesta NG

АвтоВАЗ постепенно возвращает более богатые комплектации для автомобилей Lada Vesta NG, сообщает паблик Avtograd news.

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Накануне была собрана партия автомобилей более 10 штук с цифровой приборкой и вертикальным планшетом мультимедийной системы с 16-клапанным двигателем 21129. Эти машины предназначены для реализации через дилерские центры. Также ранее выпущенные автомобили с ММС Enjoy перепрошили - система начала работать корректно, до этого функционировало только радио.

Уже известно, что модель будет представлена в четырех комплектациях: Comfort, Life, Enjoy и Techno.

Если говорить о топовой версии, то в Techno есть вертикальный планшет мультимедиа EnjoY Vision Pro 10.4, цифровая комбинация приборов 10.25 со встроенным навигатором, панель приборов двухцветная чёрный/бежевый, обивка сидений комбинированная ткань/экокожа двухцветная чёрный/бежевый, боковые подушки безопасности, зональная подсветка салона, 8 динамиков.

Старт продаж новой Lada Vesta назначен на конец мая. В то же время АвтоВАЗ пока не рассекретил цены на модель.