Остановленный полицейскими пьяный водитель поменялся местами с собакой

В США, штат Колорадо, нетрезвый водитель посадил собаку за руль после того, как его остановила полиция. Инцидент произошел в городе Спрингфилд, сообщает USA Today.

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Полицейский остановил легковой автомобиль за превышение скорости. Водитель поменялся местами с собакой и вышел из салона с пассажирской стороны. В разговоре с офицером мужчина заявил, что не находился за рулем, а после вопроса об употреблении алкоголя попытался убежать.

Водителя задержали и доставили в больницу для проверки на трезвость, а затем арестовали за превышение скорости, пьяное вождение и другие нарушения. Собаку передали знакомому водителя.