В России сфотографировали мощный седан Voyah Passion

Мощный китайский седан Voyah Passion готовится к выходу на российский рынок. В распоряжении «Мотора» оказались фотографии и видео новинки, замеченной в России, — модель уже доступна для «слепого» предварительного заказа, так как ни цен, ни полноценной премьеры пока не было. Впрочем, долго ждать Passion не придется, так как его покажут уже 17 мая, а пока можно рассмотреть автомобиль более детально.

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Voyah Passion — это премиальный электрический седан с двухмоторной установкой на 510 лошадиных сил, который разгоняется с места до «сотни» за 3,8 секунды и проезжает на одном заряде батареи 608 километров. Модель будет доступна в России с адаптивной пневмоподвеской, продвинутым полуавтопилотом и тремя экранами в салоне — помимо традиционных центрально дисплея и цифровой «приборки» на передней панели установлен дополнительный экран для пассажира. Общая длина цифрового кластера достигает 1,4 метра.

У Passion, в основе которого лежит та же платформа ESSA, что и у кроссовера Free, шасси с адаптивными амортизаторами и пневмостойками, спереди – двухрычажная подвеска, а сзади – пятирычажка. Под полом расположена тяговая батарея емкостью 82,1 или 108,7 киловатт-часов.

На официальном российском сайте Voyah для Passion заявляются отделка сидений искусственной замшей, светодиодная оптика и камеры «по кругу». Кроме того, для модели доступны панорамная крыша с люком, аудиосистема с 14 динамиками и 60-дюймовый проекционный экран.