Стала известна рублевая стоимость «одноклассника» Lada XRay от Livan

Стало известно, сколько будет стоить в России компактный кроссовер Livan X3 Pro. Он станет первой представленной у нас в стране моделью Livan — новой китайской марки, появившейся в результате реорганизации Lifan Industry Group. Клон Geely Vision X3 Pro и «одноклассник» исчезнувшей Lada XRay должен выйти на российский рынок до конца мая, а за ним последуют еще две модели. Как выяснили «Китайские автомобили», X3 Pro обойдется россиянам минимум в 1 699 900 рублей.

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Для сравнения, в Китае за Livan X3 Pro просят 49,9-67,9 тысячи юаней, что равно примерно 600-800 тысячам рублей. Ранее дилеры сообщали, что в 1,7 миллиона оценят топовый вариант компакт-кросса, а его начальный вариант предложат за 1,3 миллиона рублей. Какой будет официальная стартовая цена, станет ясно до конца весны.

Четырехметровый X3 Pro — пока единственная модель марки Livan с двигателем внутреннего сгорания. Как уже известно, до России она доберется с единственным 1,5-литровым «атмосферником», выдающим 103 лошадиные силы и 142 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с вариатором, привод исключительно передний.

Спереди у кроссовера подвеска типа McPherson, сзади — полузависимая с поперечной торсионной балкой. Дорожный просвет равен 185 миллиметрам, в багажнике умещается 400 литров.

В списке оборудования для России значатся галогенные фары, люк на крыше с электроприводом и рейлинги, 16-дюймовые литые колесные диски. Внутри — две подушки безопасности, регулируемый по высоте руль, подогреваемые передние сиденья, кондиционер и мультимедийная система с восьмидюймовым дисплеем. За звук отвечают шесть динамиков аудиосистемы. Также есть круиз-контроль, ABS и ESC, датчик света и видеорегистратор.