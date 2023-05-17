Mazda запатентовала четырехмоторный гибрид с роторным двигателем

Компания Mazda запатентовала гибридную установку с роторным двигателем. Система низковольтная, причем в зависимости от нагрузки может работать с разным напряжением. Патент, зарегистрированный в США, вкратце описывает схему установки на примере спорткара с тремя электромоторами и полным приводом. Но гарантий, что такая машина пойдет в серию, конечно же, никто не дает.

© Mazda

Компания Mazda запатентовала гибридную силовую установку с роторно-поршневым двигателем (РПД), тремя электромоторами и батарей с переменным рабочим напряжением. В обычном режиме четыре её блока выдают стандартные 48 вольт. Однако при повышении нагрузки две пары запускаются последовательно, на 96 вольтах каждая. Схема в первую очередь позволяет снизить массу всей гибридной надстройки, а также повыстить безопасность.

На приложенных к патенту изображениях РПД уставлен спереди. Там же смонтированы два асинхронных мотор-колеса мощностью 23 лошадиные силы. За ДВС находится третий электромотор. Причем это синхронный двигатель на постоянных магнитах. Такая комбинация, по всей видимости, позволяет добиться высокой эффективности установки, хотя из документа неясно, по какому принципу она работает.