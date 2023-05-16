Появилась цена Livan X3 Pro для России

Компактная «пятидверка» будет доступна с безальтернативным полуторалитровым «атмосферником», коробку, возможно, выбрать тоже не получится. Продажи должны стартовать уже скоро.

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О том, что Livan готовится выйти на российский рынок, Kolesa.ru рассказал в начале мая. Напомним, эта марка создана на руинах Lifan (а Лифан, на минуточку, когда-то был самым популярным китайским брендом в РФ), сегодня она входит в холдинг Geely. Для нас анонсированы три модели: небольшой паркетник X3 Pro, некие седан и полноценный SUV (имена двух последних машин официально еще не озвучены). Сам новый для России бренд презентации пока так и не устроил, зато на уже действующем местном сайте появилась цена Livan X3 Pro. Впрочем, сразу оговоримся: раз релиза еще не было, то и цену считаем предварительной.

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Модель X3 Pro не была разработана Ливаном «с нуля» — новые эмблемы и шильдики навесили на Geely Vision X3 Pro (из гаммы Джили исходный компакт уже давно убрали). Длина «китайца» равна 4005 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1575 мм, колесная база – 2480 мм. То есть по своим габаритам кросс недалеко ушел от нашего почившего Lada Xray. Паспортный дорожный просвет Livan X3 Pro – 185 мм. Объем багажника – 400 литров.

В России паркетник будет доступен с единственным бензиновым четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5, который выдает 103 л.с. и 142 Нм (в Китае – 113 л.с. и 143 Нм). У нас для модели пока заявлен только вариатор, тогда как на родине еще предусмотрена пятиступенчатая «механика». Привод в любом случае исключительно передний.

Российской версии модели обещаны: галогеновые фары, светодиодные ДХО, 16-дюймовые диски, обогрев наружных зеркал, «кожаный» салон, подогрев передних сидений, люк с электроприводом, штатный видеорегистратор, мультимедиа-система с 8-дюймовым тачскрином, кондиционер, пара подушек безопасности, камера заднего вида и круиз-контроль.

Ну а теперь про цену. Согласно сайту, без учета акций Livan X3 Pro будет стоить от 1 879 900 рублей. Сразу же предложат воспользоваться программами «Старт» (судя по всему, это просто скидка), trade-in и Livan Finance – с их учетом цена будет начинаться с отметки в 1 699 900 рублей. К слову, полного прайс-листа еще нет, как и списка комплектаций: не исключено, что указанная цена относится к топовому исполнению и позже появятся версии проще и дешевле. И все же дороговато для простенькой модели. Для сравнения, в Китае паркетник стоит 49 900 – 67 900 юаней, что эквивалентно примерно 570 000 – 778 000 рублей по текущему курсу.