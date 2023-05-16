В России сотрудница ГИБДД оплачивала штрафы за нарушителей

Необычную схему раскрыли следователи из Амурской области. Местный инспектор Оксана Жеревчук ежедневно штрафовала одних и тех же водителей, а затем самостоятельно оплачивала их нарушения. При помощи нехитрой схемы сотрудница Госавтоинспекции пыталась улучшить собственные показатели. После проверки женщину уволили из ГИБДД, а также завели не бывшего инспектора уголовное дело.

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В ходе следствия стало известно, что Оксана Жеревчук практически ежедневно выписывала штрафы шестерым автомобилистам за различные нарушения правил дорожного движения. После составления протоколов инспектор оплачивала штрафы со своей банковской карты. Суммарно инспектор потратила на махинации 15 500 рублей.

На систематические нарушения ПДД одними и теми же водителями обратили внимание коллеги Жеревчук. Сотрудники ведомства выяснили, что в момент составления протоколов один из автомобилистов находился в СИЗО. При этом за нарушителей подписывали документы неизвестные лица.

В результате служебной проверки Жеревчук уволили из ГИБДД. Кроме того, бывшего инспектора обвинили в подлоге, а также в злоупотреблениями полномочиями.