Электрокары Tesla могут стать почти полностью автономными в 2023 году

Электромобили Tesla могут значительно приблизиться к полной автономности в 2023 году. Об этом заявил основатель компании Илон Маск в вышедшем в эфир во вторник интервью телеканалу CNBC .

"Мне кажется, это может произойти в этом году, - отметил Маск. - [В нынешнем году] мне удавалось несколько дней путешествовать вокруг Бостона [на автомобиле Tesla], лишь задавая маршрут, с минимальными вмешательствами в управление".

Ранее агентство сообщило, что Министерство юстиции США в 2021 году начало расследование в отношении Tesla в связи с информацией, что автомобили этой компании могут управляться автономно при помощи технологии автопилота. Расследование началось после нескольких ДТП с электромобилями этой марки, которые произошли при использовании функции автопилота. Следователи выясняют, не ввела ли Tesla в заблуждение потребителей, инвесторов и регулирующие органы, заявляя о возможностях своих технологий.