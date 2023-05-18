В России снизился ввоз подержанных иномарок

Их-за волатильности курса рубля в России сократился импорт автомобилей с пробегом, что может привести к дефициту "свежих" иномарок. Цены на "вторичке" при этом начали расти, и как ожидают участники рынка, снижаться уже не будут.

А ввоз и ныне там

Ослабление курса рубля в апреле сделало ввоз подержанных автомобилей из-за рубежа менее выгодным, что неминуемо сказалось на объемах импорта. Так, по данным агентства "Автостат", в прошлом месяце в нашу страну было ввезено 34,7 тыс. иномарок с пробегом - на 13% меньше, чем месяцем ранее. Однако по сравнению с низкой базой прошлого года зафиксирован 3-кратный рост. На столько же увеличился импорт "бэушек" и по итогам четырех месяцев 2023-го - до 141,1 тыс. машин. Таким образом, апрельское снижение не должно особо сказаться на доступности "свежих" автомобилей на "вторичке".

Как рассказал "РГ" основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль, из-за снижения курса рубля в апреле иномарки с пробегом, импортируемые из-за рубежа, стали дороже на 10%. Кроме того, подорожали логистические услуги, что стало причиной сокращения объемов ввоза подержанных машин со стороны дилеров. При этом спрос на иномарки с пробегом остается по-прежнему высоким.

"Текущий курс доллара и евро снижается, а рубль постепенно растет. Поэтому мы ожидаем в мае и июне прирост поступлений автомобилей относительно прошлых месяцев. Динамика ввоза автомобилей в дальнейшем будет напрямую зависеть от курса валют", - комментирует директор по продажам автомобилей с пробегом ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Владимир Желобов.

Вторичный выбор

Между тем, в целом вторичный авторынок по итогам апреля остался практически на уровне марта - 495,5 тыс. машин (-0,4%), а по отношению к апрелю прошлого года рост составил 40,7%. Всего с начала года россияне приобрели 1 млн 748,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом - на 17,3% больше, чем в январе-апреле 2022-го.

Стоит отметить, что динамику продаж на вторичном авторынке во многом определяет доступность новых иномарок, ведь в текущих условиях автомобили с пробегом зачастую стали альтернативой новым машинам. Учитывая, что дефицит последних, судя по всему, окончательно не исчезнет, спрос на "бэушки" будет неминуемо расти.

По словам директора "Авилон Автомобили с пробегом" Николая Баскакова, в сегменте подержанных автомобилей пока сохраняется тенденция к росту, за счет развития поставок новых моделей по параллельному импорту. Если сравнить с динамикой прошлого года и первым кварталом 2023-го, то прослеживается постепенный рост складских запасов автомобилей с пробегом. Таким образом в ближайшей перспективе не стоит ожидать, что предложение на вторичном рынке сократится.

"Что касается спроса на подержанные машины, то он действительно остается стабильным. Наибольший интерес клиентов по-прежнему сохраняется в категории внедорожников и паркетников стоимостью от 1,5 до 2,5 млн рублей. Интерес покупателей в основном связан с расширением объемов рынка, разнообразием моделей. В дальнейшем данный фактор продолжит определять динамику продаж во вторичном сегменте", - комментирует эксперт.

А вот Денис Мигаль говорит, что некоторый дефицит авто с пробегом наблюдается во всех сегментах - от бюджетного до премиального. Например, самой востребованной моделью в апреле 2023 года стал BMW X3, даже с большим показателем пробега. Кроме этого, россияне активно интересуются автомобилями за 300 тысяч и за 700 тыс. рублей, например, Ford Focus второго поколения, хотя еще в прошлом году за такую сумму можно было приобрести автомобиль третьей генерации.

Ценовые качели

Действительно, после мартовского снижения цен (-1%) подержанные машины в нашей стране снова подорожали. Так, средняя цена легкового автомобиля с пробегом в апреле составила 1 млн 357 тыс. рублей - это на 0,6% (или 8 тыс. рублей) больше соответствующего показателя марта. Если сравнивать достигнутый результат с тем, что был в начале года (в январе), то рост цен на "вторичке" составил 3% (+42 тыс. рублей). А по отношению к уровню годичной давности (в апреле 2022-го) б/у автомобили стали дороже на 9% (+109 тыс. рублей), гласит статистика "Автостата".

При этом в зависимости от модели и возраста подержанные машины подорожали по-разному. К примеру, 3-летний Kia Rio за год прибавил в цене в среднем 11%, 5-летний Volkswagen Polo - 8%, а 7-летний Renault Duster - 7%.

Как считает Владимир Желобов, цены на авто с пробегом снижаться не будут, поскольку дефицит ликвидных автомобилей в хорошем состоянии (от 1 до 4 лет использования) присутствует и становится всё более актуальным.