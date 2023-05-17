Доля китайских авто на российском рынке может вырасти до 60%

Доля китайских автомобилей на российском рынке может вырасти к концу года до 60%
Китайские производители к концу 2023 года могут занять на российском авторынке 60%. Об этом в интервью РИА Новости заявила генеральный директор международной консалтинговой компании «Автобосс» Татьяна Григорьева.
«Из иностранных компаний в России остались на сегодняшний день только китайцы — это Geely, Haval, JAC, пришедший на смену Renault, и Chery, которая становится у нас, кажется, главным брендом года. Хотя до недавнего времени «китайцев» на нашем авторынке было крайне мало, к концу года они, думаю, займут на нем уже 60%», — заявила эксперт.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2022 году продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей на российском рынке упали на 58,8% по сравнению с 2021 годом и составили 687 тыс. единиц.
Ранее сообщалось, что китайское совместное предприятие SAIC-GM-Wuling представило новый автомобиль Baojun Yep. Машина оснащена электромотором мощностью 68 л.с. Паспортная дальность хода — 303 км. Максимальная скорость Baojun Yep составляет 100 км/час.