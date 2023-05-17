Доля китайских авто на российском рынке может вырасти до 60%

«Из иностранных компаний в России остались на сегодняшний день только китайцы — это Geely, Haval, JAC, пришедший на смену Renault, и Chery, которая становится у нас, кажется, главным брендом года. Хотя до недавнего времени «китайцев» на нашем авторынке было крайне мало, к концу года они, думаю, займут на нем уже 60%», — заявила эксперт.