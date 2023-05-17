$79.98+0.8887.16+1.08

Buick Envista представлен в США

Buick Envista был кроссовером-внедорожником только для Китая с момента его дебюта прошлым летом, но теперь компания представила его и в Северной Америке. Гибридизации не будет — только один бюджетный бензиновый двигатель.

Buick Envista представлен в США
© Procrossover.ru

Автомобиль похож на своего китайского аналога с тонкими фарами и задними фонарями, 18-дюймовыми колесами в комплектации Sport Touring и 19-дюймовыми в более высоких комплектациях. Внутри цифровая приборная панель и информационно-развлекательный дисплей по-прежнему объединены в один большой дисплей. Водитель получает как минимум шесть электронных помощников в дополнение к поддержке голосовых команд.

Мощность Envista для США обеспечивается 1,2-литровым турбодвигателем мощностью 136 л.с. и крутящим моментом 200 Нм. Коробка передач шестиступенчатая автоматическая, других вариантов нет. Продажи начнутся этим летом по рекомендованной розничной цене $23 495.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий