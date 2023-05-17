Buick Envista представлен в США

Buick Envista был кроссовером-внедорожником только для Китая с момента его дебюта прошлым летом, но теперь компания представила его и в Северной Америке. Гибридизации не будет — только один бюджетный бензиновый двигатель.

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Автомобиль похож на своего китайского аналога с тонкими фарами и задними фонарями, 18-дюймовыми колесами в комплектации Sport Touring и 19-дюймовыми в более высоких комплектациях. Внутри цифровая приборная панель и информационно-развлекательный дисплей по-прежнему объединены в один большой дисплей. Водитель получает как минимум шесть электронных помощников в дополнение к поддержке голосовых команд.