Новый Kia Xceed добрался до России

Один из частников привез в Россию новый Kia Xceed. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска с минимальным пробегом попросили 2 800 000 рублей.

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В объявлении указывается, что комплектация машины называется Luxe. В нее входят, например, светодиодные фары, светодиодные задние фонари, светодиодные ходовые огни, светодиодные указатели поворота, раздельный климат-контроль, рулевое колесо и ручка КПП с отделкой кожи, рейлинги на крыше, подогрев передних сидений, подогрев зеркал заднего вида, подогрев рулевого колеса, подогрев форсунок стеклоомывателя, подогрев зеркал заднего вида, легкосплавные диски R16, задние датчики парковки, камера заднего вида.

Мотор - 1.5 T-GDI семейства Smartstream, который выдает 150 л.с. и 253 Нм. Коробка - семиступенчатый преселективный "робот", привод только передний.