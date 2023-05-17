В США впервые угнали авто Kia с обновленной системой безопасности

Стало известно о первом угоне машины бренда Kia после обновления системы безопасности
Автомобили ёётатах. Как напоминает издание Центральная Служба Новостей, совсем недавно корейские компании Kia и Hyundai улучшили свою систему безопасности с помощью обновления ПО.
На такие меры автопроизводители были вынуждены пойти из-за настоящей волны угонов в США их сравнительно старых авто. И вот теперь в Новом Орлеане угонщики смогли украсть Kia, которая прошла этап обновления против угона.
Важно отметить, что на данный момент это единичный случай. И все же, вероятно, автопроизводителям снова предстоит решать проблему с потенциальными угонами их ТС.