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Стало известно о первом угоне машины бренда Kia после обновления системы безопасности

Автомобили ёётатах. Как напоминает издание Центральная Служба Новостей, совсем недавно корейские компании Kia и Hyundai улучшили свою систему безопасности с помощью обновления ПО.

В США впервые угнали авто Kia с обновленной системой безопасности
© Моя Москва.онлайн

На такие меры автопроизводители были вынуждены пойти из-за настоящей волны угонов в США их сравнительно старых авто. И вот теперь в Новом Орлеане угонщики смогли украсть Kia, которая прошла этап обновления против угона.

Важно отметить, что на данный момент это единичный случай. И все же, вероятно, автопроизводителям снова предстоит решать проблему с потенциальными угонами их ТС.

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