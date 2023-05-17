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Компания Mercedes-Benz анонсировала дебют обновленных V-Class, Vito и EQV

В дополнение к демонстрации будущей платформы VAN.EA, которая должна быть запущена в 2026 году в качестве полностью электрического варианта, Mercedes Vans объявила сегодня, что ее существующая линейка среднеразмерных фургонов получит обновление летом 2023 года. Модели -Class, Vito, EQV и eVito претерпят ряд визуальных и технологических усовершенствований, направленных на повышение их привлекательности как для коммерческих, так и для частных клиентов.

Mercedes-Benz анонсировал дебют обновленных V-Class, Vito и EQV
© ПроКроссовер.ру

Наряду с новой платформой, которая, вероятно, обеспечит более эффективную и компактную компоновку компонентов, EQV должен принять высококлассные характеристики, когда он перейдет ко второму поколению. В нем могут быть использованы аккумуляторы следующего поколения с повышенной плотностью энергии и рабочим напряжением 800 вольт. Daimler, вероятно, увеличит запас хода (WLTP) с 357 км до примерно 500 км и более чем удвоит скорость зарядки со 110 кВт. Электродвигатели нового поколения также должны быть среди технических изменений.

Новые коммерческие фургоны Vito и eVito воплощают в себе премиальное качество, поскольку они остаются на вершине своего сегмента, среди прочего, благодаря полностью обновленной информационно-развлекательной системе и системе подключения, включая новые цифровые сервисы, а также новые функции безопасности — таким образом, помогая профессионалам в комфортных условиях и эффективно выполнять свою работу.

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