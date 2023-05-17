Почти половина мировых продаж Omoda приходится на Россию

На Россию приходится 45 процентов глобальных продаж китайской марки Omoda.

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С момента появления в России, которая стала первым экспортным рынком для суббренда Chery, в нашей стране было продано 11 тысяч автомобилей Omoda. Всего же компания реализовала по всему миру — помимо России, она представлена в Турции, Индонезии, Мексике, Австралии, Катаре и ЮАР — 24,5 тысячи машин, то есть на российский рынок приходится почти половина глобальных продаж.

В Россию марка Omoda пришла в октябре 2022 года. Следом Omoda была запущена в Мексике, а в марте 2023-го появилась Турции, Индонезии и Австралии. В апреле бренд добрался до Катаре и ЮАР. До конца нынешнего года компания намерена расширить глобальное присутствие до 25 стран.

На российском рынке Omoda представлена кроссовером С5, который доступен в двух модификациях: переднеприводной с 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил в связке с вариатором и полноприводной, которой положен 150-сильный наддувный двигатель 1.6 и робот. По состоянию на середину мая модель стоит от 2 509 900 до 3 129 900 рублей.

Кроме того, недавно в России была запущена вторая модель Omoda — седан S5. Для него заявлены два мотора, это «атмосферник» объемом 1,5 литра (113 сил) и турбодвигатель того же объема, который развивает 147 сил. В обоих случаях пару агрегатам составляет вариатор. Omoda S5 стоит от 2 159 900 до 2 469 900 рублей.