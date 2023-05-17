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Nissan объявил цены на новый спорткар GT-R 2024 для авторынка США

Автопроизводитель Nissan назвала американские цены Nissan GT-R 2024. Новинка получила значительные обновления за семь лет за счет внешнего дизайна и аэродинамики.

Nissan объявил цены на спорткар GT-R 2024 для авторынка США
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Базовый вариант Premium оценен в 122 885 долларов. Это на $7450 дороже версии 2023 года.

По словам экспертов, в следующем году появится версия GT-R T-spec по цене от 142 885 долларов. Nissan GT-R 2024 года получит цвета Millennium Jade или Midnight Purple. Также в салоне присутствует темная обивка Mori Green.

Nissan GT-R в версии NISMO будет оснащен мотором мощностью 600 лошадиных сил. Стоимость – 222 885 долларов. Это на $5250 больше, чем у модели 2023 года.

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